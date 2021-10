Reformierakondlane Erkki Keldo: kohalikul tasandil me EKRE-ga koostööd ei välista

Keldo arvates peitub Reformierakonna madalate reitingute põhjus koroonakriisiga toimetulekus. "Ma arvan, et üks põhjuseid on keerulises ajas valitsuse vastutus. Koroonakriisiga tuleb tegeleda ja me peame andma inimestele kindluse, et nende asjadega tegeletakse," ütles Keldo.

Keldo sõnul peegeldavad reitingud vaid ajahetke ning valitseda tuleb südametunnistuse ja parima võimalikkuse järgi. "Valitseda ei saa reitinguid vaadates, sest ka raskeid otsuseid tuleb teha, kui on vaja."

Kohalikel valimistel on Keldo sõnul reitingute tõttu seis pingeline. "Tallinnas on küsimus, kas ainuvõim murdub. Tundub, et meil on hetkel positsioon tugev, aga valijad peavad ka välja tulema. Sellest sõltub kõik," ütles Keldo ning lisas, et teevad kampaaniat nii palju kui võimalik.

Keldo tõdes, et kuigi Reformierakonnal läheb kohalikel tasanditel ootuspäraselt, siis Keskerakonna ning EKRE reitingud on nendega samas suurusjärgus. "Tulevad ühed pingelised kohalikud valimised."

Peaminister Kaja Kallas on korduvalt öelnud, et EKRE-ga koostöö on Reformierakonna jaoks välistatud ning seda kinnitab ka Keldo. "Meil ei ole riiklikul tasandil mingit võimalust EKRE-ga midagi koos teha, kui nad räägivad Euroopa liidust välja astumisest ja inimeste solvamisest. Sellega on meil põhimõtteline erisus ja vastasseis," märkis Keldo.

Kuid kas see kandub ka kohalikule tasandile? Keldo sõnul pigem mitte. Tema sõnul on kohalikul tasandil laual väga praktilised küsimused, nagu teede-tänavate korrashoid. "Kohapeal teevad otsuseid ikkagi piirkonna juhatused ning ettekirjutusi, kuidas toimida, neile tehtud ei ole," ütles Keldo. "Väiksemates maavalitsustes ei tule alati välja suured väärtuskonfliktid, mis peataks koostöö tegemist."