Island peatas Moderna koroonavaktsiini kasutamise sarnaselt teiste Põhjamaadega

Moderna vaktsiini puhul on täheldatud kõrgendatud riski müokardiiti ning perikardiiti väljaarenemisel. Risk on kõrgem alla 30-aastaste meeste hulgas, mistõttu teatasid mitmed Põhjamaad sel nädalal, et lõpetavad Moderna vaktsiini kasutamise.

Island saavutas üle 70% vaktsineerituse taseme esimeste riikide seas maailmas. Siiski jäi riik hätta augustis lahvatanud koroonapuhanguga, mis ajendas vaktsiinivastaseid väitma, et vaktsiinid ei toimi. See väide on aga poolik - vastab tõele, et augustis nakatusid Delta viirusega enam-vähem võrdselt nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed, kuid haiglasse sattusid vaktsineerimata elanikud neli korda suurema tõenäosusega ning hingamisaparaadi alla suisa seitse korda suurema tõenäosusega (1). Vaktsineerimisedu tõestab ka see, et 366 000 elanikuga saareriigi suremusnäitaja on püsinud alates augustist nullis. Riiki sisenejad suunatakse karantiini ning väga täpselt on õnnestunud pisikeses riigis silm peal hoida haiguskollete tekkel.