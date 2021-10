Läti uued koroonapiirangud viisid lõunanaabrid vaktsineerima

Euroopa Haiguste ja Nakkuste Tõrje Keskuse (ECDC) andmetel on Läti koroonaolukord Eestiga sarnane. Lätis on nakatumismäär 100 000 elaniku kohta madalam kui Eestis (581/100 000 vs 659 (100 000), kuid ka vaktsineerituid on vähem, mis on teinud viiruse ohtlikumaks. Lätis on vähemalt ühe doosi saanud 55,7% inimestest, Eestis 67,2%. Lätis on registreeritud kahe nädala jooksul rekordarv koroonasurmasid.