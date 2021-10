President Xi: Hiina taasühineb Taiwaniga

Xi vältis Taiwani jõuga ähvardamist. Xi loodab Taiwani Hiinaga taasühendada Hongkongiga sarnasel põhimõttel. President sõnas, et Taiwani küsimus on Hiina siseasi ning ta ei luba välist sekkumist.

Kõne järgnes kolmapäevasele Taipei julgeolekufoorumile, kus Taiwani president Tsai Ing-wen lausus maailmale, et Taiwan püüab vältida sõjalist konflikti Hiinaga, kuid teeb kõik mis nende võimuses, et kaitsta oma demokraatliku eluviisi. Riigi kaitseminister Chiu Kuo-cheng ütles samal foorumil, et Hiina on võimeline Taiwani sisse tungima aastaks 2025.