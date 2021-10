FOTOD ja VIDEO | Kersti Kaljulaid presidendi portreest: las Kadriorgu jääb maal, mis on teistele kõige rohkem minu nägu

Kui tavaliselt on presidentidest maalitud üks pilt, siis kunstnik Alice Kask maalis president Kaljulaidist lausa kolm tükki. Esimene maal jääb kaunistama riigipeade galeriid, teise maali saab president endale ning kolmas ja suurim maal läheb erakogusse. "Tahan väga tänada Eesti Asutajaid, kes võimaldavad ühe nendest piltidest ka minul endal endale saada ja just selle, mis on minu enda jaoks kõige rohkem see päris mina," ütles Kaljulaid.

Presidendi kujutamisel pani Kask enda sõnul rõhku olemusele. "Sinise kleidiga töö puhul nägin ma hästi palju vaeva, et tuleks hästi täpne emotsioon, et see oleks hästi elav ja näoilme oleks täpne. Selline, nagu ta on päriselt," ütles Kask. See maal kujunes ka selleks, milles president enda sõnul kõige enam ennast ära tunneb. "Minule tuttavad inimesed on kõik öelnud, et nende jaoks on minu nägu just see punase kleidiga pilt ja mu enda jaoks on tõesti see sinise kleidiga pilt," ütles Kaljulaid.