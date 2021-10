Marju Lauristin: kui vaktsineerimine võrduks valimiskampaaniaga, oleks tulemus kõvasti etem

"Ma tõesti imestan, et poliitikud, kellest saavad ministrid või peaministrid, äkki on unustanud ära kõik selle, mida nad väga hästi teavad. Oma valimiskampaaniat korraldades on ju neil kõik väga selge. Täpselt arvutatakse välja, kuidas kelleni jõuda, mis kanali kaudu kellele teha otsepostitus, kuidas sättida nii, et Facebookis teated kohale jõuavad, kellele tasub näidata teleklippe ja kellele ei tasu, see on ju elementaarne," väljendas poliitik ja õppejõud Lauristin oma meelepaha kommunikatsiooni puudutava saamatuse suunas. "Poliitikud tegelevad sellega alati väga põhjalikult, kui nende oma huvid on mängus."