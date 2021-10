FOTOD ja VIDEO | Juht kihutas Bolt Drive'iga vastu tänavavalgustuse posti, tänavad mattusid pimedusse

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) valvepressiesindaja Leana Loide ütles Delfile, et öösel kella 4.20 paiku teatati liiklusõnnetusest Põhja-Tallinnas Ristiku tänaval, kus sõiduautoga Hyundai sõideti vastu tänavavalgustuse posti.

Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Bolt kaalub autodesse alkoluku paigaldamist

Viimasel ajal juhtub pea iga nädal mõne Bolt Drive autoga õnnetus, üldjuhul on juht joobes. Bolt Drive suunajuht Lukas Yla ütles septembri lõpus Ärilehele, et Boltil on absoluutne nulltolerants joobes juhtimisele.