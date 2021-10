FOTOD | Ärev õhtu Lasnamäel: politsei pidas kinni tänaval tulirelvaga vehkinud ja inimesi hirmutanud mehe

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Põhja prefektuuri pressiesindaja Britta Sepp ütles Delfile, et häirekeskus sai teate Kalevipoja tänaval õhtupimeduses möödakäijaid hirmutavast mehest kella 21.30 ajal.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles, et pärast väga ohtliku olukorra kontrolli alla võtmist selgus, et esimesel hinnangul stardipüstolina näiv ese oli tegelikult ümber ehitatud tulirelvaks ja laetud isetehtud moonaga.

„Mittetulirelvaks ehitatud relvad on teadlikult tehtud nõrgematest metallidest ning on seetõttu eriti ohtlikud ka relva hoidjale endale, kuna võivad tulistades käes lõhkeda,” selgitas politsei. „Relvataolised esemed avalikus ruumis riivavad arusaadavalt inimeste turvatunnet. Eriti ohtlik on, kui neid kasutab tugevas joobes inimene.”