Kiievis leiti taksost surnuna Ukraina ülemraada 33-aastane liige

Ukraina peaprokurör Irõna Venedõktova teatas, et Poljakovi leidsid teadvusetuna taksost liikluspolitseinikud, kes peatasid taksojuhi liikluseeskirjade rikkumise eest.

Lahkamise tulemusena selgus, et Poljakovi surm saabus ägeda koronaarpuudulikkuse ja südame ägeda isheemiatõve tagajärjel, teatas Kiievi linnaprokuratuur.

Telegrami kanal Monastõr teatas, et taksosse ei istunud Poljakov ise, vaid ta pani sinna istuma Džambulatov, keda peetakse kriminaalseks autoriteediks. Samal ajal on ta ka ühiskondlikel alustel ülemraada liikme Ganna Skorohodi abi. Skorohod minestas täna raadas. Esialgsetel andmetel on Džambulatov kinni peetud.