Haiglate juhid: praktiliselt kõik koroonaga intensiivraviosakonnas viibivad patsiendid on vaktsineerimata

"See vahe on tõesti väga markantne," ütles Popov ning lisas, et vaktsineerimata raskelt haigete patsientide haiguse kulg on ka oluliselt raksem: "Näeme, kuidas need haiged, kes jõuavad hingamisaparaadi alla kannatavad püsivate kopsukahjustuste all, sageli on kahjustusi kuni 90% ulatuses," ütles Popov.