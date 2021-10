Lasnamäe kandidaat Timur: Mustakivi tee pikenduse projekt tuleb peatada

Minu eesmärk – loobuda Mustakivi tee pikenduse projektist, kuna see on tehtud keskkonna arvelt, soodustab autostumist ja rohealade hoonestamist ning maksab vähemalt 20 miljonit. Säästetud raha suunata infrastruktuuri ja ühistransporti – eelkõige mugavatesse kaldteedesse või liftidesse Laagna tee bussipeatustes. Toetama peaks ka liftide ehitamist viiekorruselistesse majadesse, kus need puuduvad. Vaja oleks ka läbimõeldud uusi bussiliine, rattateede võrgustikku ning teha korralikku lume- ja jäätõrjet talvel.