Põhjamaad peatasid Moderna vaktsiini süstimise noortele. Kas sama teed läheb ka Eesti?

Oluline on ka märkida, et Moderna vaktsiini on alla 30-aastastele tehtud Eestis umbes kaheksa korda vähem võrreldes Pfizeri vaktsiiniga: alla 30-aastastel on vaktsineerimine lõpetatud Pfizeriga umbes 95 000 inimesel, Modernaga umbes 11 200 inimesel. „Koolilastele on valdavalt tehtud Pfizeri vaktsiini,” märkis ravimiamet.