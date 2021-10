Nobeli rahupreemiaga pärjati Maria Ressa Filipiinidelt ja Novaja Gazeta peatoimetaja Dmitri Muratov Venemaalt

Norra Nobeli komitee sõnul on Ressa ja Muratov kõigi ajakirjanike esindajad, kes seisavad sõnavabaduse eest maailmas, kus demokraatia ja ajakirjandusvabadus on üha halvemas seisus.

Ressa kasutab väljendusvabadust, et paljastada võimu kuritarvitamist, vägivalda ja kasvavat autoritaarsust oma kodumaal Filipiinidel. 2012. aastal kaasasutas ta digitaalse uuriva ajakirjanduse ettevõtte Rappler.

Ajakirjaniku ja Rappleri tegevjuhina on Ressa näidanud, et väljendusvabaduse kartmatu kaitsja. Rappler on pööranud kriitilist tähelepanu president Rodrigo Duterte režiimi mõrvarlikule narkootikumide vastasele võitlusele.