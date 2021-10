Bulgaaria vahistas spioneerimises kahtlustatuna ühe Vene ja kaks Leedu kodanikku, kes töötasid relvatööstuses

Firma tegeleb käsirelvade, suurtükkide ja laskemoona tootmisega. Pühapäeval sai siseministeerium firmalt kaebuse, et selle inventarist on kadunud mõned “spetsiifilised tooted” koos dokumentidega. Kolm kahtlusalust olid suundunud palgata puhkusele ja ei ilmunud enam välja ka pärast puhkuse lõppu 17. septembril. Ettevõtte sõnul oli tegu äärmiselt tundliku teabega, mis pakub huvi ka välisriikide firmadele.

Tänavu teatas Bulgaaria, et alustas uurimist seoses 2015. aastal toimunud relvaärimees Emilian Gebrevi mürgitamisega ja aastail 2011-2020 Bulgaaria relvaladudes ja tehastes toimunud plahvatustega. Neis hukkus kokku üks inimene. Uurimisest teatati pärast seda, kui Tšehhi süüdistas aprillis avalikult Venemaa sõjaväeluuret 2014. aastal Tšehhi laskemoonalaos toimunud plahvatuses. Selgus, et samas operatsioonis osalenud agendid on käinud ka Bulgaarias.