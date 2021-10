Läti kehtestas täna oluliselt rangemad piirangud, et koroonaviirust paremini ohjata. Näiteks ei tohi kaubanduskeskustesse minna vaktsineerimata inimesed. Lisaks muutub vaktsineerimine kohustuslikuks avalikus sektoris ning olenevalt ametikohast ka mõneti erasektoris. Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ei usu, et Eestis lähiajal olukord nii kehvaks läheks, et Lätiga sarnaseid meetmeid peaks rakendama.