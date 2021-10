EPL PRAHAS | Valimiskampaania Tšehhis: teemaks on nii euroliidust lahkumine kui peaminister Babiši korruptsioon

Reedel ning laupäeval asuvad tšehhid endale parlamenti valima. Valimisjaoskonnad on reedel avatud ajavahemikus 14-22, laupäeval annavad kohalikud oma hääle ajavahemikus 8-14. Eesti Päevaleht ning Delfi on Prahas kohapeal valimismelu jälgimas. Valimiste eel jäi reporterile pealinnas silma ka mitme partei valimisplakateid ning Piraadipartei kihutuskoosolek.

Samuti metroopeatustes nähtavad paremkonservatiivseid erakondi ühendava valimisliidu Spolu plakatid lubavad, et just sinna kuuluvatel erakondadel on võimalus algatada muutust. Lisaks lubab Spolu ühendada lõhestanud riigi ning pakkuda riigivalitsemisel tõsist poliitilist visiooni.