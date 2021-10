USA tuumaallveelaev põrkas Lõuna-Hiina meres kokku tundmatu veealuse objektiga

Mitmed meeskonnaliikmed said kokkupõrke tagajärjel vigastada, teatasid ametnikud. Kellegi vigastused ei olnud eluohtlikud, öeldakse USA Vaikse ookeani laevastiku avalduses. Pole teada, millega võis Seawolf-klassi allveelaev vee all kokku põrgata, vahendab CNN.

„Allveelaev on ohutus ja stabiilses seisundis. USS Connecticuti tuumajõuallikas ja ruumid kahjustada ei saanud ning ta on täielikult töökorras,” öeldakse avalduses. „Intsidenti uuritakse.” Merevägi ei täpsustanud, et juhtum leidis aset Lõuna-Hiina meres, mainiti ainult, et see toimus rahvusvahelistes vetes India ja Vaikse ookeani piirkonnas.