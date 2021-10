FOTOD | Tallinna munitsipaalpolitsei käis neli korda Isamaa meeleavaldust laiali ajamas

Erakonna logodega haagisest kujunes siiski protestiaktsiooni esimesel päeval tüliõun. Juba enne meeleavalduse algust sai erakond transpordiametilt kirja, et linnavalitsuse ees ei tohi sedasi parkida. Paar tundi pärast ürituse algust oli kohal esimene munitsipaalpolitsei patrull, kes teatas, et erakondlased rikuvad seadust.

Möödusid tunnid ja kampaania vedajatega tulid rääkima veel mitu mupo patrulli sõnumiga, et erakonna tegevus on seadusevastane.

Neljandal korral kutsusid erakondlased munitsipaalpolitseinikele politsei. "Politsei ütles, et me võime siin olla," kirjeldas Isamaa kommunikatsioonijuht Karl Sander Kase vestlust enda, mupo ja politsei vahel. "Politsei ütles, et meil on õigus siin meelt avaldada ja vajadusel peab kohalik omavalitsus liikluse ümber korraldama."

Isamaalane Urmas Reinsalu kirjeldas ühismeedias, kuidas mupo ähvardas neid ka trahvidega. "Need nõudmised on vastuolus seadusega tagatud avaliku koosoleku vabadusega," rääkis Reinsalu. "Eesti on vaba riik, kus inimestel on õigus meelt avaldada seaduses toodud reeglite alusel, meeldigu see linnavalitsejatele või mitte."