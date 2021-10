Kolmanda doosi saavad eelisjärjekorras ka arstid ja õpetajad, kuigi ekspertkomisjon seda otsesõnu ei soovitanud

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni 5.10.2021 koosoleku päevakord ja ettepanekud

COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosidega vaktsineerimine võib olemasolevate andmete põhjal aidata vähendada COVID-19 haigusesse nakatumist ning eriti vanemaealiste puhul vähendada ka haiglaravivajadust. Tervishoiu ja hoolekande sektoris võib tõhustusdoosidega vaktsineerimine tagada parema toimepidevuse. Seda, millisel määral on täpsemalt COVID-19 vaktsiinide tõhustusdoosidega vaktsineerimisega võimalik COVID-19 haigusest tingitud hospitaliseerimisi ja nakatumisi ära hoida, ei ole hetkel veel teada. Käimasolevad uuringud annavad täiendavaid andmeid. Tõhustusdoosi manustamisel tuleb arvesse võtta ka seda, etväga harvade kõrvaltoimete esinemise risk tõhustusdoosi manustamise järgselt on hetkeseisuga teadmata.



ETTEPANEKUD



1. COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosiga vaktsineerimine on soovitatav üle 65-aastastele inimestele ja hoolekandeasutuste elanikele (18+) mitte varem kui 6 kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest.



2. Immuunpuudulikkusega inimestel on soovitatav manustada COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos mitte varem kui 6 kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest (st COVID-19 vaktsiini lisadoosi saamisest).



3. Vaktsineerimiskuuri läbinud alla 65-aastastel inimestel on COVID-19 raske haiguskulu risk reeglina madal. Üle 18-aastaseid inimesi võib nende soovi korral tõhustusdoosiga vaktsineerida mitte varem kui 8 kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest, arvestades ka teisi riskifaktoreid.



4. COVID-19 haiguse läbipõdenud ja ühe või kahe doosiga vaktsineeritud või korduvnakatunud inimeste tõhustusdoosi vajaduse kohta andmed puuduvad. Immuunpuudulikkusega patsientide osas on soovitav nõu pidada immunoloogiga.2.5. COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosideks on praegu võimalik kasutada Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on esmane vaktsineerimiskuur läbitud.