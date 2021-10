Euroopa Parlament: Valgevene sanktsioone peab karmistada ning Lukašenka režiim tuleks viia Rahvusvahelise Kohtu ette

Parlament leiab, et Euroopa Liidu seni kehtestatud majandussanktsioonid pole avaldanud Lukašenka režiimile piisavat mõju, mistõttu on vaja sanktsioonirežiimi karmistada ja laiendada: seda nii, et see hõlmaks Valgevene võtmesektoreid, nagu terase-, puidu- ja keemiatööstus; samuti ka tähtsamaid ettevõtteid, näiteks Belaruskali ja Beltelecom.