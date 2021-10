Poola ajakirjanikud: ultrakonservatiivide organisatsioon on seotud Kremli oligarhidega

Mõned kuud tagasi pikendas Poola kohus keeldu kasutada Ordo Iurise kohta iseloomustust „Kremli rahastatud äärmuslased”. Kohus tunnistas, et organisatsiooni võib pidada äärmuslikuks, aga ei saa siiski väita, et see on „Kremli kinni makstud”.

Seni on rahastust Kremlist kinnitanud vaid kaudsed tõendid. Aga tänu ACAB Gangi häkkeritele, kes murdsid 2016. aasta lõpul ja 2017. aasta algul sisse Ordo Iurisega seotud Hispaania organisatsioonide HazteOir ja CitizenGo juhtide arvutitesse, on tõendid tekkinud.

Need on muu hulgas konservatiivse petitsiooniplatvormi CitizenGo pangaväljavõtted, lepingud ja finantsarveldused, mis näitavad, et seda sponsoreerib otseselt Kremli oligarh Konstantin Malofejev, kes on pannud selle juhatusse oma esindaja Aleksei Komovi.

Need lepingud, ülekanded, kutsed, kirjad, strateegilised plaanid ja teadaanded heidavad uut valgust kogu konservatiivse internatsionaali suhetele Putini Venemaaga. Valgus on veelgi tugevam, sest CitizenGo juht, hispaanlane Ignacio Arsuaga kinnitas WikiLeaksis avaldatud varastatud dokumentide ehtsust. Nende hulgas on dokumente, mis näitavad Brexiti-meelsete poliitikute seotust CitizenGo kogukonnaga, rikaste annetajate nimesid ja kaht ülekannet Ordo Iurisele 2016. aasta juunist, mõlemad väärtuses 11 000 zlotti (2400 eurot). Mõlemat nimetatakse „sponsorluseks AE kohtumisele” või „Agenda Europe kohtumisele”, mille Ordo Iuris korraldas 2016. aastal Varssavis. Tegemist oli ultrakonservatiivsete organisatsioonide lobistide kohtumisega, kus plaaniti religioonist motiveeritud muudatusi Euroopa seadusandlusesse.

Ordo Iuris sai CitizenGo’lt veel 2000 zlotti, mis oli ilmselt tasu kahe osavõtja eest kohtumisel. Summad on pärit organisatsiooni Poola osakonna 2016. aasta jaanuari-oktoobri pangaväljavõttest ja ei pruugi olla muljetavaldavad, aga need tõestavad finantssidemeid Ordo Iurise ja CitizenGo vahel, mida sponsoreerivad ja kuhu on sisse imbunud Putini teenistused.