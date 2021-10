VIDEO | Kas mupo on Tallinnast kujundamas "väikest Valgevenet"? Raimond Kaljulaidi peas küll

Kaljulaid leiab, et Tallinna linnavõim manipuleerib muu hulgas valimisjaoskondade lahtiolekuaegade ja asukohtadega, kahjustamaks opositsiooniparteisid, lisades, et mupos töötab aktiivselt poliitikaga seotud inimesi erinevalt pigem sõltumatust riigipolitseist.

"Kuni meil on [Tallinnas] ühe erakonna ainuvõim, mis loodetavasti lõpeb, siis on õigesti tehtud, et pole antud munitsipaalpolitseile volitusi näiteks inimesi tänaval kinni pidada," märkis Kaljulaid.