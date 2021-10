Sügisvaheaeg Tartus

Lisaks Eesti vanimale teatrile on siin ka Karlova Teater, mis pesitseb armsas puitmajade linnaosas ja toob koolivaheajal lavale ajatu Briti krimiklassika – Sir Arthur Conan Doyle’i tuntuima Sherlock Holmesi loo „Baskerville’ide koer”. Lavastuses on osavalt kombineeritud detektiivi ratsionaalne maailmakäsitlus ja hirmutav vaimumaailm. Ühtlasi on see lugu põhikoolis soovituslik ja mõnes koolis kohustuslik kirjandus ehk ideaalne variant täiustamaks kirjapildist tekkinud ettekujutust. Varakult broneeritud Karlova Teatri külastus on peredele ja koolinoortele 20% soodsam.