Tiit Riisalo presidendi kantselei eelarvearusaamatusest: ajakirjanik võttis puhtoletuslikku olukorda tõe pähe

Ta kirjeldas, et artiklile eelnenud vestluses kummutas ta koheselt Mikk Salu pöördumise põhjuseks olnud väite: nimelt, et presidendi kantseleil olla rahalised raskused. Riisalo rõhutanud Salule, et konkreetsetest numbritest polnud tal tol hetkel võimalik rääkida, kuna kvartali kokkuvõte oli tol hetkel alles viimistlemisel. Küll aga oli umbkaudne teadmine olemas, et eelarves puudujääke polnud.