OTSEPILT ja OTSEBLOGI | Riisalo: Presidendi eelarves on piisavalt raha tavapäraseks tegevuseks, lisaraha pole vaja

Tipp-poliitikute ja -ametnike seas liikus juba nädalaid tagasi jutt, et presidendi kantselei eelarveks mõeldud raha on enne 11. oktoobril toimuvat Alar Karise ametisse nimetamist otsa lõppenud. See ei vasta tõele, ent võimuvahetusega seotud kuludeks raha eelarves puudub.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil kinnitas iseäralikku olukorda peaminister Kaja Kallas, kes tunnistas, et valitud president Alar Karis on talle helistanud ja rahapuudusele tähelepanu juhtinud.

"See et raha on 9 kuuga otsa saanud, pole ilus igal juhul," nentis Kallas. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus lisas, et ametlikku abipalvet pole rahandusministeeriumisse tulnud. "Kui tuleb, siis peame raha leidma, ega me ei saa lasta tekkida olukorral, kus kantselei ei saa töötada." Sellest pole seni ka ebaametlikult juttu olnud, lisas rahandusminister, probleemi kohta tean ainult Eesti kvaliteetsetest meediakanalitest.