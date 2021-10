VIDEO | Vene vangide piinamise videod on viinud kriminaalasjade ja vallandamisteni, lubatakse uusi paljastusi

„Sest see on tõesti šokeeriv sisu hoolimata sellest, et me püüdsime kärpida, ähmastada, mingi osa kinni katta. Me mõistame YouTube’i administratsiooni ja aitäh, et nad andsid võimaluse näidata seda sadadele tuhandetele inimestele, tõestada piinamiste süsteemset iseloomu ja hajutada kõik kahtlused. Järgmise video koostamist mõtleme me läbi hoolikamalt, et see jääks nii YouTube’i kui ka meie Telegrami kanalisse alles,” lisas Ossetškin.