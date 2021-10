Koolivaheajaks Pärnusse: seitse suurepärast ideed, mida siin sügisel teha

Hoopis teistlaadi erilist elamust pakub eelmisel aastal Pärnu vanalinnas uuesti uksed avanud ajalooline Punane Torn, mis on kunagise linnakindlustuse osa ja endine vangitorn ning kus nüüd asub innovaatiline külastuskeskus. Torni kolmandal korrusel on 360-kraadine panoraamkino, kus näidatakse 10-minutilist animafilmi Pärnu ajaloost. Torni hoovis on ka tasuta välinäitus, kus eksponeeritakse põnevaid esemeid, mida Pärnus arheoloogiliste kaevamiste käigus on leitud.