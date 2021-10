TÖÖINTERVJUU | Urmas Reinsalu: toome noored kesklinna tagasi öörahu kehtestamise ja Tiina Mägi abiga

„Aga meil on salarelv,“ avaldas Reinsalu. „Meil on Tiina Mägi, kes on pikaaegne vanalinna elanik ja kehastab vanalinna vaimsust. Ja temal on mitmeid häid nõuandeid,“ rõhutas ta ning loetles siis noori kesklinna kutsuvaid meetmeid. „Esimene on see, et oleks öörahu ja turvalisus öisel ajal,“ märkis Reinsalu.

Isamaa linnapeakandidaat ei tee saladust, et tema meelest on vaja Tallinnas liiga kaua oma kohtadele jäänud linnaametite juhtide seas vahetusi teha. „Mitmete linnaastuste juhtide haldusalas on ridamisi toimunud korruptiivseid juhtumeid. Viimane on Tallinna kommunaalameti juht Ain Valdmann , kes ka ise on väärteo korras saanud korruptsiooni eest karistada, kuid jätkas oma ametikohal. Kui tema alluv kevadel sai korruptsioonikahtlustuse, siis ikka jätkas oma teenistust, sest ülemuski ei lahkunud. Neile ametijuhtidele on mul küll tõsised küsimused,“ teatas Reinsalu.

Kuid mis juhtuks Reinsalu võimule saades tema endise isikliku abi ja volikogu aseesimehe Mart Luigega, kes hüppas mõned kuud enne valimisi soojale kohale ses samas korruptsiooni täis linnavalitsuses? Siin aga leidis Reinsalu, et isamaalane sai oma koha linna palgal igati ausalt. „Ta võeti tööle, kus konkursikomisjoni liige oli vist isegi Paavo Nõgene. Ega me ei hakka ka tšingiskhaanlikke meetodeid kasutama – vaadatakse mitte inimeste poliitilist tausta, vaid vaadatakse seda, kas ta täidab lojaalselt linna ülesandeid,“ seletas Reinsalu.



Viis küsimust Urmas Reinsalule

Kellele tuleks püstitada Tallinnas ausammas?



Kas just ausammas, aga ühe mälestuspingi võiks teha Mustamäel Mati Undile.



Kui Euroopa Liit annaks teile 100 miljonit eurot ühe uue trammiliini rajamiseks, siis kuhu see tuleks teha?



See tuleb kulutada liinile, mis kõige tõhusamalt aitab ummikukoormuse vastu. Minu hinnangul on kolm suunda – esimene on Kakumäe-kesklinna suund, teine on Pirita ja kesklinna suund ja kolmas on kõige kriitilisem on Paljassaare-Kopli-Kesklinna suund. Seal peab ka osa liiklust ka maa alla viima.



Tallinna linnaametite eesotsas on inimesi, kellel on oma töökohal juured alla kasvanud. Kelle te esimesena lahti laseksite?



Koalitsioon Keskerakonnaga või Keskerakonnata?



Ühemõtteline sõnum on, et Keskerakonnata.



Mis on kõige rumalam lubadus, mis selles valimikampaanias antud?



Kolmas kord lubab Keskerakond linnahalli korda tegemist. See on ka kõige õõnsam lubadus. Kuna meil pole Tallinnas korralikku konverentsikeskust, siis oleme aastas SKP-s kaotanud 15 miljonit.