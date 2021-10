Poola äärmuskonservatiivide juht reageeris Kremli raha uudisele, tuues mängu Sorosi

„Hirmus Ordo Iuris Eestis . Ja jälle eestlaste enda rohujuureaktsioonina! Skandaal, sest Soros pidi isiklikult nimetama Báthory Fondi ja selle kloonid. Ordo Iuris asutatakse ka Ukrainas ja on asutatud Horvaatias (mul on fotol isegi Horvaatia lips). Nii sünnib taas Międzymorze,” kirjutas Twitteris Ordo Iurise juht Jerzy Kwaśniewski.

Stefan Báthory Fond (poola keeles Fundacja im. Stefana Batorego) on USA finantsisti ja filantroobi George Sorosi asutatud Poola sõltumatu valitsusväline organisatsioon, mis on saanud nime 16. sajandi Poola kuninga järgi. Fondi eesmärk on toetada avatud ja demokraatlikku ühiskonda.