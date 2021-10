Soome leht: Valgevenest on toodud migrante Soome Eesti kaudu autode pagasiruumi peidetuna

Soome lahe merepiirivalve algatas eelmisel kuul seitse kriminaalmenetlust, millel kõigil on seos Valgevene olukorraga. Merepiirivalve uurib inimsmugeldamist ebaseadusliku riiki sisenemise korraldamisena.

Kahtlustuse järgi on salaja Soome toodud üle kümne inimese, kellest pea kõik on iraaklased. Arv võib tegelikkuses olla sellest suurem, sest uurimine on alles algusjärgus.