USA kohtunik blokeeris ajutiselt Texase pea täieliku abordikeelu

Austinis baseeruva ringkonnakohtu kohtuniku Robert Pitmani otsus ei lase osariigil vabariiklaste toetatud seadust jõustada, vahendab Reuters.

Seadus keelab abordi pärast kuut rasedusnädalat. Kohtuvaidlus selle seaduslikkuse üle aga jätkub. See kaasus on üks osa vihasest võitlusest abordi kättesaadavuse üle USA-s. Mitmed osariigid püüavad seda piirata.

„See kohus ei sanktsioneeri päevagi rohkem seda ründavat ilmajätmist sellisest tähtsast õigusest,” ütles Pitman oma otsuses.

Bideni justiitsministeerium kaebas Texase osariigi kohtusse 9. septembril ja taotles seadusele ajutist tõkendit, väites 1. oktoobri kuulamisel, et seadus rikub USA põhiseadust. USA ülemkohus lubas seadusel 1. septembril häältega 5-4 konservatiivsete kohtunike toel jõustuda.

Kuus nädalat pärast rasestumist ei tea paljud naised veel, et on lapseootel. Seadus ei tee mingeid erandeid vägistamise või intsesti tagajärjel rasedaks jäämise korral. Samuti lubab seadus tavakodanikel keeldu jõustada, pakkudes vähemalt 10 000 dollarit tasu, kui kodanik kaebab edukalt kohtusse abordi tegemisele kaasaaidanu, kui aborti tehakse pärast loote südametegevuse tuvastamist. Seaduse kriitikute sõnul võimaldab see säte inimestel tegutseda abordivastaste pearahaküttidena.

Justiitsministeerium väitis, et seadus jätab naised ilma põhiseaduslikust õigusest raseduse katkestamisele, mida ülemkohus tunnustas 1973. aastal otsuses Roe versus Wade, mis legaliseeris abordi kogu USA-s. Justiitsministeerium väitis ka, et seadus sekkub sobimatult föderaalvalitsuse tegevusse abordiga seotud teenuste pakkumisel.

Pitman kuulas poolte argumente umbes kolm tundi. Justiitsministeeriumi jurist Brian Netter nimetas seadust „enneolematuks omakohtuskeemiks”.

Texase peaprokuratuuri jurist Will Thompson väitis, et Texase inimestel on piisavalt võimalusi ise seaduse vaidlustamiseks.