Ilm püsib lähipäevadel mahedalt soe

Täna öösel oli Eesti lääneosas pilvisem ja öö hakul hakkas saartel veidi vihma sadama. Suuremal osal Eestist oli aga pilvekiht õhuke ja ilm kuiv. Täna päeval on idapoolse kõrgrõhuala kaasabil ikka sajuta ja ka võrdlemisi selge taevaga ilm. Puhub mõõdukalt tugev lõunatuul, puhanguid on kuni 15 m/s, õhtu poole tuul nõrgeneb. Öine õhutemperatuur langeb 3..9 kraadini, tuulele avatud rannikul on kuni 11 kraadi, päeval on 9..13 kraadi.

Reedel ulatub kõrgrõhkkond servaga ikka Eesti kohale. Ilm püsib sajuta ja laialdaselt selgema taevaga, üksnes Eesti lääne- põhjaosas on pilvisem. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur langeb selgema taeva all 0..+5 kraadini, pilvisemais paigus ja ka tuulele avatud rannikul on 6..11°C, päeval tõuseb 11..14 kraadini.

Öö vastu laupäevaon ikka laialdaselt selge taevaga, Põhja-Eestis pilvisem, aga ka sajuta. Õhutemperatuur langeb 0..+6 kraadini. Mahedam on ilm saartel ja ka Eesti põhjaservas, kus pilvi on enam ja edelatuul tugevam. Päeval kandub läänekaarest pisut niiskemat õhku ja taevas kattub pilvedega, Eesti lääne- ja põhjaservas võib kohati ka vihma sadada. Puhub mõõdukas edelatuul, põhjarannikul on puhanguline. õhutemperatuur on 9..13 kraadi.

Pühapäeval on pilves taevas laiguti ka selgemaid laike. Üksikud nõrgad vihmasabinad on ka võimalikud ning seda eelkõige Eesti lääne- ja põhjaosas. Edelatuul tugevneb, rannikul on puhanguid kuni 15 m/s. Öine temperatuurifoon jääb pilvisema taeva korral ka sisemaal napilt plusspoolele, rannikul 10 kraadi ümbrusse, päeval tõuseb 9..13 kraadini.

Esmaspäeva öö on kõrgrõhkkonna toel olulise sajuta, aga Skandinaaviast survet avaldava madalrõhkkonna mõjul tugeva edelatuulega. Õhutemperatuur on pilvisemas Eesti lääne- ja põhjaservas 6..10 kraadi piires, sügavamal sisemaal on tõenäoline langus 0 kraadi lähedale. Päeval jätkub madalrõhkkonna surve ning edela- ja lõunatuul on ikka tugev. Suurem sadu aga tõenäoliselt veel ei jõua. Saabuv õhumass on mõnevõrra jahedam ja päevasoe kerkib 10 kraadi ümbrusse.