Ordo Iuris on rikas organisatsioon. balkaninsights.com kirjutab, et läinud aastal oli neil kasutada 1,3 miljonit eurot. Ordo Iuris on seni väitnud, et nende raha tuleb eraannetustest, ent homme lubavad Poola ajakirjanikud Grzegorz Rzeczkowski ja Klementyna Sukhanov esitada tõendid, et raha tuleb hoopis Kremlist, eesmärgiga Poola ühiskonda lõhestada.