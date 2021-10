See on Eesti parim autolaen!

Parima autolaenu puhul peab vaatama mitut aspekti: soodsus, kiirus, mugavus, turvalisus ja kõrvalkulud. AutoPay.ee on veendunud, et nende autolaen on oma segmendi parim, kuid miks?

Soodne intress

AutoPay intress algab nüüd 4,9% aastas ega ületa kunagi 7,4% aastas ka väikeste summade puhul.

Kiirus

Automaatne vastus taotlusele saabub vähem kui minuti jooksul ja kohene online-allkirjastamise võimalus on kiiruse esmaklass. Tööpäevadel tehakse ka väljamaksed välkmaksetena maksimaalselt kahe tunni jooksul. Kui kliendil on kiire, on igal kliendil tööpäeviti võimalik küsida pärast lepingu allkirjastamist ka kohest makset, näiteks kui ostutehing peab kiirelt toimuma.

Mugavus

Digitaalne allkirjastamise võimalus on igas maailma otsas mugav, toimugu autoost kasvõi Saksamaal või kliendi kodust kaugemal. Klient ei ole asukohast sõltuv.

Turvalisus

Taotlemisel tehakse tuvastus, millega garanteeritakse, et taotleja ei kasuta kellegi teise andmeid.

Kõrvalkulud

Puudub sissemakse kohustus ja kaskokindlustus on vabatahtlik. Kuna kaskokindlustus on osale sõidukitele vanuse tõttu ebamugav ja mõne mudeli puhul väga kulukas, on siin võimalus kulusid all hoida. Samas säilib võimalus sõlmida kasko endale sobivatel tingimustel igas büroos.

Auto kliendi nimele

AutoPay laenuga tuleb auto kliendi nimele, mis võimaldab vajadusel reisida ka rahvusvaheliselt.

AutoPay.ee juhib teie tähelepanu sellele, et tegemist on finantsteenusega. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga.

Tingimused on leitavad lehel www.autopay.ee.