Haigusnähtudeta patsiendid koormavad koroonaosakondi täpselt samamoodi kui raskete sümptomitega inimesed

Septembri algusest kajastab terviseamet koroonaviiruse ööpäevainfos kaht numbrit - seda, kui palju patsiente on haiglasse sattunud koroonaviiruse tõttu ning seda, kui palju viibib haiglas kokku patsiente, kes on koroonapositiivsed.

Terviseameti kommunikatsioonispetsialist Kirsi Pruudel selgitas, et mõlemat numbrit hakati avalikustama selgema kommunikatsiooni huvides. "Avalikkust huvitas just nimelt sümptomaatiliste patsientide osakaal, mitte näiteks jäsemevigastusega patsientide hulk, kes on juhuslikult samal ajal nakatunud koroonaviirusega," rääkis Pruudel. "Sümptomaatiliste patsientide eristamine on oluline ka epidemioloogilise uuringu läbiviimisel, kus selle info abil hinnatakse leviva viiruse nakatamispotentsiaali, ohtlikkust ning mõju rahva tervisele."