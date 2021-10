Looduses rändaja Romet Vaino: chaga on üks sild, mis inimest loodusega ühendab

Chaga’t on Romet ise metsas käies korjanud. Eriti sügisel ja talvel, mil ööd on pikad ja pimedad. „See on natukene salapärane seen. Täna me kohtasime chaga’t, aga alati see pole nii. Kui läheb õnneks, siis matkal olles ja süüa tehes hoian seda soojas vees, kuni vesi läheb süsimustaks. Minu jaoks kohtuvad siin tervislik ja filosoofiline pool. Oled seal keskkonnas ja chaga on üks sild, mis inimest loodusega ühendab. Eriti selles maailmas, kus paljud tooted tulevad meie lauale kinnises süsteemis kasvatatult. On värskendav, kui saad otse metsast leitud asja tarbida. Minul on chaga’sse usk olemas. Ma tunnen, et saan näidata seda, kust maailmast chaga sinna pudelisse tuleb. Selline taustalugu.“