Saksamaa rohelised ja vabad demokraadid valisid koalitsiooniläbirääkimiste partneriks sotsid

Vaatamata konservatiivide juhtimisele ajaloo halvima valimistulemuseni ei ole CDU esimees Armin Laschet kaotanud lootust ametist lahkuva Angela Merkeli asemele asumiseks. Küsitlused näitavad siiski, et sakslased eelistavad Scholzi, kes on senine asekantsler ja rahandusminister.

Roheliste kaasesimees Annalena Baerbock ütles ajakirjanikele, et pärast esialgseid läbirääkimisi SPD ja CDU/CSU-ga usuvad rohelised, et on mõttekas alustada sügavuti läbirääkimisi SPD ja FDP-ga.

Baerbock ütles, et Saksamaa ees seisavad suured väljakutsed ja vaja on uut algust.

Rohelised ja FDP ei ole väga loomulikud koaltsioonikaaslased, sest neil on erimeelsusi mitmetel põhiteemadel, nagu maksud, kliimakaitse ja avalikud kulutused. Need kaalukeeleerakonnad on aga korduvalt öelnud, et neil on ka ühiseid seisukohti ja valitsemiseks tahetakse sildu ehitada.