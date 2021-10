VALIMISTE ERISAADE | Katri Raik: Narvas käib võitlus poliitilise elu ja surma peale

“Eks meil ole õnnetuseks ette näidata kolm konkreetselt vangis istunud volikogu-või volikogule lähedal seisnud liiget,” tõdes Raik. “Siin tuleb astuda konkreetseid samme. Prageu käibki Narvas võitlus vana arengutee vahel, kus on väga selge toitumisahel: mu poeg töötab seal, minija seal jne. Selle toitumisahela lõhkumine on väga oluline. Narval on valik, kas minna edasi sama moodi või minna edasi uut moodi ja see on nende valimiste põhiküsimus,” tõdes Raik.

Raik loetleb, milliseid samme tuleb konkreetselt astuda, et linnajuhtimine läbipaistvaks muutuks ning korruptsiooni linna silt Narva nime tagant kaoks. Muuhulgas tuleb linnavalitsuses senise mitme raamatupidamise asemel teha üks. “Praegu käib Narvas võitlus selgelt poliitilise elu ja surma peale. See on juba täiesti uus tase, et kohalikku poliitikasse tulevad juba perekonnad, dünastiad. Kas see lõpeb või ei lõppe? Võitlus käib ju selle peale ja seetõttu vahendeid enam ei valita,” nentis Raik.

Kuidas praegune linnavalitsus on otsustanud vaid paar päeva enne valimisi suunata õpetajate pangakontodele preemiaraha, olgugi, et õpetajate päeval alles kõigile preemiat maksti? Miks Raik on tõmmanud punase joone vahele koostöö osas EKRE ja kohaliku Keskerakonnaga? Kas Raik ise on ehk liialt kompromissitu kui poliitika on ometi kompromisside kunst? Kas ja kuidas poliitkonkurendid Raigile jalga ette panevad? Kas Raigi nimekiri võidab valimised Narvas? Kõigest sellest kuuleb juba Delfi „Erisaates“.