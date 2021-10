Gruusia peaminister: Saakašvili saabus kodumaale riigipööret läbi viima

„Kõige loogilisem versioon seisneb selles, et Saakašvili ei saabunud Gruusiasse mitte kavatsusega vanglasse sattuda, vaid suure lootusega viia läbi riigipööre,” öeldakse täna sotsiaalmeedias levitatud Garibašvili kirjas, vahendab Interfax.

Peaministri sõnul mõtlevad paljud Gruusia kodanikud, mis ajendas Saakašvilit, kui ta planeeris oma avantüristlikku naasmist Gruusiasse. „Mõned arvavad, et teda ajendasid võimujanu, egoism, kadedus erakonna Ühendatud Rahvuslik Liikumine teiste liidrite vastu ja et üldise tähelepanu saamiseks läks ta teadlikult vangi. (...) Räägitakse ka sellest, et tal oli oma otsuste tagajärgi keeruline ära arvata raske narkomaania tõttu,” kirjutas Garibašvili.