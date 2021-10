Politsei tabas Iraagi kodaniku, kes soovis ebaseaduslikult reisida läbi Eesti Rootsi

"Selgitasime välja, et mees oli omavoliliselt lahkunud Läti majutuskeskusest, kuhu ta oli saabunud augustikuus Valgevenest. Iraaklase sõnul oli tema eesmärk sõita Lätist bussiga Tallinnasse, et sealt reisida edasi Rootsi oma sugulase juurde," kirjutab PPA sotsiaalmeedias.

"Taotlesime mehe paigutamist kinnipidamiskeskusesse ning teeme koostööd Lätiga mehe tagasisaatmiseks. Teeme omalt poolt kõik, et Eestit ei saaks ebaseadusliku rände transiitriigina kasutada. Oleme juba mitu kuud suunanud Eesti-Läti piiri lähedusse täiendavaid patrulle, et kontrollida Läti poolt riiki sisenevaid sõidukeid ja inimesi. Samuti kontrollime Põhja-Eestis sadamareisijaid, et Tallinnast ei oleks võimalik ebaseaduslikult jõuda Soome või Rootsi."