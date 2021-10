TÖÖINTERVJUU | Raimond Kaljulaid: vanalinna elu taastamiseks tuleb kruiisiturismile piir panna

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaat tunnistab, et erakonna plaanid Tallinnas seostuvad enamasti kulutamisega. Kuid ta ei oska täpselt öelda, mis need maksma läheksid. Miks pole võimalik hinda öelda, vaata pikast saates loo sees. Sotsid plaanivad ka bussipeatustesse ilmakindlad ootekojad rajada – Kaljulaid peab seletama, kas mitte ei hakata sedasi viinaninadele väikeseid peosaale üle linna rajama?

Kohalike valimiste eel on Delfi stuudiosse „tööintervjuule“ kutsutud parteide poolt Tallinna linnapea kandidaadiks üles seatud poliitikud. Neilt uuritakse, miks nad enda arvates linnapea ametisse sobivad, mis plaanid ja milleks neil on ning kas eelnev kogemus lubab juttu tõsiselt võtta. Teisena saabus tööintervjuule sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid, keda intervjueerisid Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenberg, Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja ja Delfi ning Eesti Päevalehe ajakirjanik Raimo Poom.