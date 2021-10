Läti arstid nimetavad koroonaolukorda katastroofiliseks, öösel tekkisid kiirabiautodest järjekorrad

Fūrmanis süüdistas poliitikuid otsuste langetamisega venitamises ja selles, et ametiisikud ei kuula arstide hoiatusi, vahendab LSM.

„Grupp eksperte informeeris valitsust katastroofilisest olukorrast, aga vastuseks kuuleme me väga laialivalguvaid argumente või katseid spetsialistide öeldut ümber lükata. Seetõttu otsustasime me pöörduda ühiskonna poole ja selgitada, mida me poliitikutelt ootame,” ütles Fūrmanis.

Fūrmanis rõhutas ka, et valitsuse kavatsus kehtestada erinevaid piiranguid ei anna tulemusi, sest neid on raske kontrollida. Fūrmanis on veendunud, et mõned valitsuse kavandatavad meetmed ei mõjuta nakatumiste arvu kuidagi.

Fūrmanis ei välistanud, et piirangud peaksid laienema ka vaktsineeritutele. Lisaks sellele on meedikute peamine ülesanne praegu püüelda ebavajalike kontaktide vähendamise suunas ühiskonnas 40–60% võrra.

Fūrmanise sõnul tasub neil ettevõtetel, kus see võimalik on, rakendada kaugtööd. Samuti leiab arstide liit, et piiranguid tuleb kehtestada ühistranspordile ning toitlustus- ja lõbustusasutustele.

Meedikud kavatsevad täna tervishoiuministeeriumilt juba kolmandat korda paluda eriolukorra kehtestamist. Läti vältimatu meditsiiniabi teenistuse juht Liene Cipule ütles Läti TV3-le, et öösel seisid haiglate juures kiirabiautode järjekorrad, vahendab Läti Delfi.

Cipule sõnul on ülekoormatud ka laboratooriumid ja perearstide vastuvõtud.

„Me näeme, et selle kriisiga ei õnnestu hakkama saada. Praegusel hetkel ei ole küsimus selles, kas on vaja, vaid millal piirangud kehtestatakse. See on riikliku julgeoleku küsimus, sest me ei suuda enam garanteerida põhiseaduses määratud õigust meditsiiniabile,” ütles Cipule.

Eile kestis Läti kriisijuhtimisnõukogu istung kolm tundi, aga poliitikutel ei õnnestunud uutes meetmetes kokku leppida.

Läti tervishoiuminister Daniels Pavļuts ütles, et kuuldi üsna dramaatilist ettekannet prognooside kohta, aga mingeid otsuseid vastu ei võetud.