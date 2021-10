GRAAFIKUD | Terviseamet: ööpäevaga lisandus 1046 positiivset koroonatesti, suri neli inimest

6. oktoobri hommikuse seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 188 inimest. Kokku on haiglas 230 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest on vaktsineerimata 163 ehk 70,9% ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 67 ehk 29,1%.

Ööpäeva jooksul manustati 2201 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 379 560 doosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 67,3%.

Terviseamet märgib, et haigestumuse kiiret kasvu on täheldatud Ida-Virumaal ja Raplamaal. Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on endiselt Lõuna-Eesti maakonnad: Jõgevamaa, Põlvamaa, Võrumaa ja Pärnumaa.