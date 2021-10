Venemaal hakati uurima ränki piinamisi ja vägistamisi Saratovi vanglahaiglas

Eile avaldas portaal VotTakTV palju vastukaja tekitanud video , mis on dateeritud 2020. aasta 18. veebruariga. Videos on näha, kuidas ohver on seotud voodi külge ja teda vägistatakse harjavarrega. Vägistaja nõuab seejuures, et ta midagi meelde tuletaks.

VotTakTV andmetel on selline piinamine mitmetes Venemaa kolooniates süsteemne. Failidele ligipääsu saanud inimene kinnitab, et selliseid katsumusi on läbinud üle 200 inimese, aga videod on olemas 35-40 inimese piinamisest. Allikas kinnitab, et kokku on olemas 40 gigabaiti videoid piinamiste kohta haiglas, kuhu tuuakse kinnipeetavaid formaalsete meditsiiniliste näidustustega kogu Venemaalt.