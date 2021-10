USA Missouri osariik hukkas mehe 27 aasta taguse kolmikmõrva eest

Johnsoni advokaatide petitsioonis, mis esitati kohtunik Brett Kavanaugh ’le, väideti, et 61-aastane mees on demonstreerinud veenvaid tõendeid oma vaimse puude kohta.

USA ülemkohus oli aga sama meelt Missouri ülemkohtu maikuise otsusega, millega keelduti hukkamist edasi lükkamast. Missouri kuberneri administratsioonist teatati, et väidet, et Johnson ei ole hukkamiseks pädev, on kohtutes arutatud ja tagasi lükatud kuus korda.