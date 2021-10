FOTO JA VIDEO | Noarünnakus kahtlustatav mees proovis kinnipidamisel põgeneda. Politsei rammis kahtlusaluse autot

"Kahtlustatavate kinnipidamisi planeerime võimalusel ette ning teeme kõik endast oleneva, et ei oleks ohtu kõrvalisetele inimestele, kahtlustatavale endale ega politseinikele. Kahtlustatava käitumist ei ole paraku võimalik ette näha ning oht tekibki seeläbi, et osutatakse vastupanu," selgitas Vares. "Kahtlustatava põgenemiskatse takistati täna kiirelt ning õnneks ei saanud keegi vigastada."

21. septembril sai politsei teate, et Põhja-Tallinnas rünnati noaga 40-aastast meest, kes sai raskelt viga ja toimetati haiglasse. Uurijad selgitasid välja, et kuriteos on alust kahtlustada kahte meest, kellest üks peeti kinni 27. septembril ja kes viibib kohtu loal vahi all.