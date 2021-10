Viimsi Artiumi ehitusel tõstuki alla jäänud noor mees on endiselt haiglas. Ehitaja jääb kidakeelseks

Tänaseks on teada, et 30-aastasele mehele kukkus Viimsis Lubja külas Randvere tee äärde jääval ehitusel peale väike tõstuk. Juhtunu tagajärjel sai noormees nii tõsiselt viga, et tuli sündmuskohalt kiirabiga haiglasse toimetada.

Valmivas keskuses tegutsema hakkava SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium nõukogu esimees Riina Aasma ütles Delfile, et see teema on kõigile valus. „Inimesest on kahju. Me loodame, et noor mees saab kiiresti jalule,” ütles Aasma. „Taolised õnnetused on alati väga kurvad. Aga miks see täpselt juhtus, ei oska ma kommenteerida – seda, kas kõik oli korras, kas ohutusnõudeid järgiti, selgitab välja juba edasine uurimine. Täna teame täpselt nii palju, kui Delfi uudises kirjas oli.”