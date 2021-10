VIDEO | Kristen Michal avalikustas, kelle ta linnapeaks saades lahti lasta sooviks

Muu hulgas väitis Michal saates, et tahab Tallinna koolide rendilepingud nui neljaks soodsamaks saada.

„Kui meie võimule saame, vaatame koolide rendilepingud oluliselt soodsamaks või lõpetame,” lubas Michal ära teha selle, mida pole suutnud eelmine linnapea keskerakondlane Taavi Aas ega praegune linnajuht Mihhail Kõlvart. Michalil on aga head suhted suurärimees Urmas Sõõrumaaga, kes on üks neist, kes saab koolide rendilepingutest suurt tulu. Michal on Sõõrumaaga tennist mänginud ja koos saunas käinud. „Selle lepingu lõpetamine ei sõltu sellest, kellega ma isiklikult hästi läbi saan,” lausus Michal.