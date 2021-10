PUUST JA PUNASEKS | Koroona ja valimised. Haigusnähtudega valijaid jaoskondadesse ei oodata

Mul on nohu ja väike palavik, kuid sooviksin siiski minna valimisjaoskonda valima. Kas ma võin?

Ei. Nohu on haigusnäht ja haigusnähtudega valimisjaoskonda valima minna ei tohi.

Selleks on kolm erinevat võimalust. Kõige mugavam on hääletada elektrooniliselt. Seda saab teha vahemikus 11. oktoober kell 9.00 kuni 16. oktoober kell 20.00. E-hääletamiseks saab alla laadida vajaliku rakenduse veebilehelt valimised.ee (rakendus ilmub veebilehele 11. oktoobri hommikul).

Teine võimalus on tellida hääletamiskast endale koju. See on võimalik 15.–17. oktoobril, kell 9.00 kuni 20.00, valimispäeval kuni kell 14.00. Hääletamiskasti koju tellimiseks tuleb esitada taotlus. Taotluse saab esitada kirjalikult või telefoni teel. Loe täpsemalt SIIT.