On selgunud trikk, tänu millele kaotas Dana kergelt ja kiirelt 20 kilo

Milline oli sinu varasem salenemiskogemus?

Olen võidelnud liigse ülekaaluga juba pikemat aega. Loomulikult alustasin toiduportsjonite vähendamisega. Proovisin kõiki traditsioonilisi meetodeid. Seejärel proovisin isegi Dukani dieeti, aga see oli nii kohutav, et teist korda poleks ma midagi sellist enam ette võtnud – ma ei soovita seda kogemust mitte kellelegi! Kohe, kui ma dieedi lõpetasin, tuli ülekaal koos lisakilodega tagasi. Aja möödudes sain aru, et ma ei suuda kaaluprobleemi ilma professionaalse abita lahendada ...

Kuidas jõudsid otsuseni saleneda Stockholmi toitumiskavaga?

Analüüsid näitasid, et mu kolesteroolitase on tõusnud, mis tähendab, et mul on suur risk haigestuda südame- ja veresoonkonna haigustesse. Mul valutas sageli selg, jalgadel hakkasid tekkima veenilaiendid ja trepist üles minnes hingeldasin. Juba mõnda aega ei suutnud ma end peeglist vaadata ... Viimane tilk karikasse oli puhkusereis, pärast mida oli piinlik teistele pilte näidata – nägin seal vaid oma ülekaalu.

Kuidas said teada Stockholmi dieedist?

Stockholmi dieet on olnud juba päris kaua populaarne ja ma tahtsin seda kindlasti proovida. Ükskord nägin internetis väga soodsat pakkumist ja otsustasin programmiga kohe liituda.



Kuidas õnnestus dieedi järgimine?

See on väga läbimõeldud ja tervislik dieet. Mul ei olnud kordagi näljatunnet ega isu ühegi keelatud toote järele, sest selliseid seal lihtsalt polnud.